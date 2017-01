"Hubo información que no estuvo disponible en el momento de los hechos, que se relaciona con teorías alternativas que surgieron desde entonces", dijo Mohandie. "Por ejemplo, Jason Simpson, el hijo de OJ, no fue entrevistado en ese momento. Había razones. Pero al mismo tiempo tanto Derrick como yo nos preguntamos si aun así no se debería haber hecho. Cuando hay familiares del primer grado de consanguinidad en un crimen importante, sea que se los considere sospechosos o no, en general se los entrevista. Si no existe otra razón específica, al menos para arrojar luz sobre la dinámica familiar de ese momento".