No he buscado esta responsabilidad enorme, pero no la voy a rehuir. Aquellos que me nominaron y confirmaron como vicepresidente fueron y son mis amigos. Pertenecen a ambos partidos, fueron elegidos por todo el pueblo y han actuado en su nombre según indica la Constitución. Es por tanto correcto que les jure a ellos y a ustedes que seré el presidente de todo el pueblo.