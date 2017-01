Las medidas de seguridad van más allá de dejar los dispositivos a la puerta de ciertas zonas: "Hay veces que uno está muy ocupado pero no le puede decir a nadie por qué", dijo Rhodes, y recordó el tiempo que precedió al operativo de captura y muerte de Osama bin Laden. "Es un sentimiento extraño: uno sabe por qué no está disponible, por no le puede explicar a la gente por qué no puede ir a una comida o por qué no llegará a la casa cuando se esperaba".