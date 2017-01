El miércoles 11 de enero Shinobia Montoria Wright entró al local para pedir que le cambiaran su iPhone roto, según el informe policial. "Es mi cumpleaños, y si no me reemplazan el teléfono me voy a enojar mucho", le dijo al encargado. Según el hombre, la joven de 26 años no tenía el mejor de los aspectos posibles, y parecía estar intoxicada.