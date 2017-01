Disfruten de la universidad. Como lo sabe casi todo el mundo, nosotras lo hicimos. Y ustedes ya no tendrán el peso del mundo sobre sus hombros. Exploren sus pasiones. Descubran quiénes son. Cometan errores: se les permite hacerlo. Sigan rodeándose de amigos leales que las conozcan, las adoren y las protejan con fiereza. Aquellos que las juzgan no las manas, y sus voces no deberían pesarles. En cambio, lo que importa son sus propios corazones.