Según estas revelaciones, Madoff no se ha movido de su posición de proyectar en cualquier otro la responsabilidad por la defraudación: "Le ha echado la culpa de su ruinoso esquema de Ponzi a los bancos y los ricos inversores a los que, alega, no les preocupó si la compañía era legítima o no", según The Guardian. Para escucharlo de la fuente más directa, ya se puede acceder a los cuatro primeros episodios de esta serie de seis partes, en Audible Channels.