Hillary Clinton finalmente asistirá a la asunción de Donald Trump. La derrotada candidata demócrata irá acompañada por su marido, el ex presidente Bill Clinton. La confirmación sorprendió tras la virulenta campaña. Sin embargo, la presencia del ex presidente sí se esperaba. Es que todos los ex mandatarios suelen acudir a estas ceremonia. De hecho, George W. Bush y Jimmy Carter ya confirmaron que serán de la partida. El único ex jefe de Estado vivo que no asistirá será Bush padre, por cuestiones de salud.