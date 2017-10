"Me saqué un Mazdita rojo y hablo con este señor, le comento que me mandó Don Miguel, que me tenía que tomar el otro como parte de pago. Y le digo: '¿Qué hacemos con la plata, con la diferencia?'. Me respondió: 'No, tranquilo, yo me arreglo con Don Miguel'. Cuando fue la época de darle la plata me dijo: 'No, tranquilo m'hijo, ya está'. Así era siempre", enumera una de las tantas anécdotas durante su estadía en la Cali de los Orejuela.