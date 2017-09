"Aunque suene el timbre de alarma por lo extraño de la lesión, no debe ser motivo de preocupación. Se trata simplemente de una inflamación de la pared cardíaca como consecuencia del virus y se cura con el tratamiento indicado y con reposo hasta que el virus remita. Si no cede, puede producir un derrame en el pericardio y provocar un taponamiento cardíaco de consecuencias más graves. De ahí que no se recomiende el ejercicio", indicó el experto médico José González al diario español AS.