"Siempre he soñado con jugar en Chicago Bulls y me siento afortunado de haber cumplido mi sueño el año pasado. Pero ser parte de un equipo en proceso de reconstrucción no se alinea con donde quiero estar ahora, no importa cuán difícil sea esa decisión. Con el deseo de ganar un cuarto campeonato, llegué a un acuerdo con Chicago Bulls y me complace compartir que me uniré a Cleveland Cavaliers esta temporada. No hay mejor lugar para continuar jugando al más alto nivel. Estoy ansioso por volver a jugar junto a mi hermano LeBron. Ya ganamos dos campeonatos y espero que ganemos un tercero", escribió Wade en las redes sociales.