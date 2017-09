Entre ellas se destaca LeBron James, quien nunca comulgó con el actual presidente norteamericano. En conferencia de prensa, el basquetbolista de los Cleveland Cavaliers sentenció: "No voy a dejar que un individuo no importa el poder o el impacto que él tenga, use el deporte como una plataforma para dividirnos". Además, sin nombrar a Trump, el tres veces campeón de la NBA sostuvo: "La gente dirige este país. No un individuo".