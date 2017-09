Frazier, en diálogo con The New York Times contó que pudo contactarse con el padre de la pequeña y mantuvo un breve pero aliviador diálogo: "Me dijo que debía preocuparme tanto por eso 'Entendemos lo preocupado que estas, no fue culpa de nadie. Sólo es uno es uno de esos extraños accidentes'. Me dijo que la familia estaba contenta de que ella esté bien".