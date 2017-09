Estoy consternado por lo que está viviendo mi País. Es momento de que nos unamos. He realizado una alianza con @fund_carlosslim y por cada $1 que @fundacionchecoperez reciba, ellos pondrán $5. ¿Se suman a esta causa? Para iniciar esta iniciativa, personalmente voy a donar 3 millones de pesos. Apoyemos juntos a los que más nos necesitan en este momento. ••• I'm deeply concerned for what my country is living. It's time to be united. I've made an alliance with @fund_carlosslim and for each $1 that @fundacionchecoperez receives, they will donate $5. I'd like to kick off this initiative by donating 3 million pesos. Please join us! #FuerzaMéxico #TodosSomosUno #PrayForMexico #DonateForMexico

A post shared by Checo Pérez (@schecoperez) on Sep 19, 2017 at 10:18pm PDT