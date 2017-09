Con la melodía de 'Made of Stone', de los Stone Roses, los fanáticos de los Diablos Rojos le cantaban al ex jugador del Everton una particular canción sobre sus atributos: "Romelu Lukaku, es nuestro genio goleador belga. Tiene un pene de 24 pulgadas y marca todos los goles, con el miembro a sus pies", reza el cántico.