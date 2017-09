Andy Murray, quien no participó en el US Open debido a una lesión en su cadera, anunció que "muy probablemente" no volverá a jugar en los meses que restan del año. "Desafortunadamente no estaré en condiciones de disputar los torneos de Pekín y Shanghai y muy probablemente en los dos últimos torneos de la temporada, Viena y París, debido a mi lesión en la cadera", escribió el escocés en su página de Facebook.