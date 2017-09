Oscar Washington Tabárez realizará algunos retoques, con respecto al once que no se sacó ventajas con Argentina. Por un lado, el Maestro piensa en la inclusión del joven Federico Valverde (el volante de 19 años juega en Deportivo la Coruña y fue Balón de Plata en el pasado Mundial Sub 20) y la de Maximiliano Pereira como lateral derecho, pasando a Martín Cáceres al sector izquierdo y relegando a Gastón Silva al banco de suplentes.