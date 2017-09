Communication @maximbelkov on @lavueltaaespana incident : "Through the Vuelta organizers I have received more details from the Guardia Civil about the incident that occurred yesterday on the Puerto del Torcal when a fan pushed me into the ditch. Apparently the man suffers from a mental disability. For me this is more than enough reason not to undertake any further action against him. I am healthy and not injured, but it could have ended worse. Cycling is a very accessible sport. We need to keep it this way. I just hope that this incident will open the eyes of many fans. Please never touch the riders in the race, don't run alongside us and make sure to always properly supervise anyone under your care." #TeamKatushaAlpecin 📸 @tdwsport Через организаторов Vuelta я получил более подробную информацию от Guardia Civil о происшествии, произошедшем вчера в Пуэрто-дель-Торкале, когда поклонник вытолкнул меня в канаву. По-видимому, человек страдает умственной отсталостью Для меня это более чем достаточная причина не предпринимать никаких дальнейших действий против него. Я здоров и не травмирован, но это могло закончиться хуже. Велоспорт – очень доступный вид спорта. Мы должны сохранить это таким образом. Я просто надеюсь, что этот инцидент откроет глаза многим поклонникам. Пожалуйста, никогда не прикасайтесь к гонщикам в гонке, не бегите рядом с нами и не следите за тем, чтобы всегда надлежащим образом контролировать любого, кто находится под вашим попечением ».

