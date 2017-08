"Como negocio, van a hacer mucho dinero. A Mayweather lo que le importa es hacer 200, 300 millones de dólares, y no con quién va a pelear. Y en el caso de McGregor también va a hacer mucho dinero. No los culpo, es algo que con todo derecho lo aprobó la Comisión y la gente lo va a mirar, pero en sí no es pelea. Para mí es un espectáculo nada más, es un show que van a dar a los fanáticos, que deben saber que estarán mirando un espectáculo, un show y no una pelea", aseguró.