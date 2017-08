Una de las principales críticas de la estrella de los Warriors es que, según él, Trump es responsable del aumento de la tensión racial en los Estados Unidos: "Desde que llegó al cargo, o desde que se postuló a la presidencia, nuestro país ha estado muy dividido, y no es una coincidencia. Si tenemos a alguien en el cargo que no se preocupa por todas las personas, entonces no iremos a ninguna parte como un país En mi opinión, hasta que lo saquemos de aquí, no veremos progresos."