A su vez, el jugador de 32 años pidió disculpas por lo ocurrido a través de un posteo en las redes sociales: "Tras lo ocurrido de ayer en Lasesarre quiero pedir disculpas al arbitro, y a los aficionados del Alavés, del Athletic y del fútbol en general. Me arrepiento. No voy a buscar excusas. Nunca lo he hecho. Está mal y mi deseo es reconocerlo. Lo que iba a ser una fiesta antes de empezar la temporada, acabó siendo un trago de mal gusto para todos los amantes de este deporte. Nosotros al final tenemos que ser un ejemplo y en eso me comprometo en el futuro".