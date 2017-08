Este junio, portada y reportaje en #TELVAfitness. Espero que os guste. This month, cover and editorial in @TELVA Fitness. Hope you like it. Gracias súper equipo @javier_biosca @crisgvivanco @fernandotorrent_1 @ssm_pm @comounpezenelagua #VLlifestyle #YogaUnEstiloDeVida

A post shared by Vanesa Lorenzo (@vanesalorenzo_) on May 22, 2017 at 4:37am PDT