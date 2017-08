Según la dirigencia del club catalán, el padre del jugador no cumplió con las condiciones que se habían pactado, las cuáles eran "que el jugador no hubiese negociado su salida del club durante el mes anterior al cobro, que manifestara su voluntad de cumplir el contrato y que no pagaríamos la prima antes del 1 de septiembre, para asegurarnos de que la ventana de fichajes estuviera cerrada", detalló Vives en un comunicado.