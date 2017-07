"Yo soy gay, Megan es mi novia … Estos no son secretos para las personas que me conocen", dijo Bird en una entrevista con Mechelle Voepel de ESPNW. "No siento que no disfrute mi vida, creo que la gente tiene esta suposición de que si no estás hablando de eso debes estar ocultándolo, como si fuera un secreto. Nunca fue así para mí", agregó Bird.