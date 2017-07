"Mi mundo cayó. Era un mar de lágrimas. Nunca había sido despedido en mi vida. Está en mi mente todos los días y probablemente estará durante mucho tiempo. He pasado por la depresión. No he dormido bien, pude sentir que me estaba estresando. Todavía tengo ese nudo en mi estómago", declaró en The Telegraph el experimentado guardameta, que fue foco de atención en el 2-0 de los Gunners disputado en febrero pasado.