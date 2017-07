La nueva etapa de Francesco Totti en la Roma será como dirigente. "Me tomé un tiempo para pensar y eso me ayudará a entrar con serenidad en este club y entender en qué rol me encuentro mejor. Estaré a disposición", aseguró el histórico futbolista, descartando así toda posibilidad de continuar su carrera en Japón, como se había especulado en un primer momento.