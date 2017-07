"Mau vino conmigo y me dijo que llevaba años teniendo con esa idea, él quería tomar fotos en lugares muy especiales en México", dijo Morales y agregó: "Nos hicimos amigos por compartir ese proyecto". "Todos los aspectos de este trabajo me inspiran, pero lo que más me conmueve es estar trabajando dentro de un cenote viendo un aspecto tan importante de la cultura maya, son lugares sagrados", continuó Larisa en su relato.