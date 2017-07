"Me voy a la cama con ella (Gisele Bündchen) todos los días. Ella sabe cuando estoy lastimado, cuando estoy cansado, cuando estoy golpeado. Pero también sabe cómo y cuánto me cuido. Es una esposa que se preocupa y me quiere mucho", explicó Brady, quien no rechazó los comentarios de su mujer Gisele Bündchen.