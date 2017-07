No es que no lo supiéramos, pero Didi-Huberman nos recordó con palabras vibrantes que la experiencia visual es indisociable del deseo y la pérdida. En su libro Lo que vemos, lo que nos mira (1992), se dedicó a analizar la dialéctica de la mirada, ese movimiento según el cual en casi todo lo que vemos se puede encontrar también con algo que a su vez nos mira, algo que nos interpela y nos inquieta. Y así se da un vaivén incesante, que puede ser placentero o siniestro, entre el observador y lo observado. Lo próximo se mantiene lejano, lo lejano se insinúa próximo: no es difícil reconocer aquí otro avatar del concepto de "aura", que Walter Benjamin obsequió a tantos herederos imprevisibles.