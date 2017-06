"Siento que el pensamiento que te conduce a un estado de sabiduría superior es cuando uno puede ver detrás de la retina del otro", asegura Vigil. A través de los años, señala "Cachito" en diálogo con Infobae, que "el éxito no tiene que ver con lograrlo o no. Conseguir todas las preseas de oro que están en juego no te convierte en exitoso. El éxito, para mí, es ser capaz de poder sacar de uno y del contexto donde uno está todo el oro que llevamos dentro".