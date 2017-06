Tiempo atrás, Paire había reconocido en conferencia los fallos en algunos de sus comportamientos: "He cometido errores en la forma en la que me he comunicado, y en todo. Dije algunas cosas en algunos momentos que no era necesario decir. Voy a tratar de aprender de todo (…) Todo lo que leo y todo lo que la gente piensa de mí, ese no soy yo. Soy un tipo amistoso, y este año ha salido la noticia de que soy un cretino grosero y antipático. Todo lo que no soy. La impresión que tengan de mí los demás me importa y cuando vuelvo a casa no puedo ser feliz. Tengo que dedicarme algo de tiempo y lograr descansar", dijo y parecía haber entrado en razón. Hoy volvió a demostrar que no.