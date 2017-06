Los dirigentes venezolanos también despertaron. En 2007, el país organizó por primera vez la Copa América, lo que también motivó a un expansión en la cantidad de clubes en la primera división para sacar provecho de la infraestructura que había dejado el torneo continental. A causa de aquel certamen ganado por Brasil, el certamen casi duplicó sus cupos: aumentaron de 10 a 18 participantes. Y, como factor determinante, se impusieron unas reglas fundamentales en el crecimiento de los juveniles: un jugador sub 20 debía estar de manera obligatoria en el terreno de juego y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) exigiría a los clubes tener categorías formativas. Las instituciones sin equipo Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14 en el plano masculino, no podrían inscribirse en primera, segunda y tercera división. A partir de ese momento, la técnica, la irreverencia y el talento en bruto gestado en el fútbol callejero venezolano, que creció motivado por aquel fenómeno del siglo XXI, encontró un contexto propicio para crecer con profesionalismo en las nueva normativa de la FVF. Los pequeños diamantes encontraron un espacio para entrenar, competir y desarrollarse con más seriedad.