Steven Gerrard, de 36 años, está trabajando como técnico ayudante en las categorías inferiores del equipo inglés. Sin embargo, Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, consideró que él tiene que ser su reemplazo: "Le dije que cuando yo me fuera o el club me echara no me importaría saber quién sería mi sucesor, pero que me encantaría que fuera él".