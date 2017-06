El evento Racers Grand Prix fue el escenario elegido por el mejor velocista de todos los tiempos para decirles adiós a los de su país. En la carrera, el jamaiquino se impuso con un tiempo de 10.03 segundos y si bien dicho tiempo no está cerca de sus mejores marcas, eso no importó demasiado. "Creo que nunca estuve tan nervioso antes de una carrera. Ha sido una de mis peores carreras. Pero no estaba preocupado por el tiempo, sólo quería competir delante de mis fans", confesó el atleta de 30 años.