A mí si los técnicos me dejan, yo juego los 90 minutos. Pero a veces no me da el físico para seguir el ritmo y mis compañeros trabajan el doble. Ahí los técnicos deciden cambiarme. Ahora en Ibiza, jugué de doble cinco. A mí me gusta jugar de enganche, estar suelto en toda la cancha, pero el fútbol cambió y es muy común el 4-4-2. Me pusieron en seis partidos de 10, ganamos cinco y el que perdimos yo entré desde el banco con el marcador 0-3. En todos jugué de 30 minutos para arriba. Creo que no defraudé para nada. Es porque me cuido mucho. Como tengo seis operaciones, tres de quebraduras, evito jugar al fútbol con amigos. No me gusta arriesgar. Solamente juego de forma oficial o en algún homenaje.