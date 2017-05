"Él (Chávez Jr.) nunca representó a México, nunca fue un digno representante de México. Estaba en el camino a serlo, pero llegó un punto que no le dio para más y simplemente no lo fue. Yo peleo con los mejores. Él dejó en vergüenza a su país, con lo que hizo con su carrera. Puso en duda al boxeo como deporte. No puedo respetarlo", disparó Canelo Álvarez (48-1-1), de 26 años.