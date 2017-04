Al capitán de la selección de Colombia le sobra talento y lo demuestra cuando juega bajo las órdenes de Pekerman. Sin embargo, no consiguió hacerse un lugar en el once titular madridista. No ha logrado alcanzar el nivel que mostró en su primera temporada en el club blanco. Zidane le ha dado pocos minutos, ya que prefiere optar por Isco o por el joven Asensio.