"Si alguno no está de acuerdo, le explico con argumentos. El rival que se levante solo, no hay que ayudar a nadie, es un partido de fútbol y hay que tener ciertos parámetros. Hay que tratar de evitar el saludo con los rivales. Porque tenés toda la semana para saludarlo, y cuando yo me estoy jugando la vida o la muerte literalmente en el clásico, ¿por qué hacerlo en este partido? Si ganamos estamos allá arriba y si perdemos estamos allá abajo", argumentó el "Cacique" Medina en diálogo con Pasión Tricolor.