Por otra parte, Alexandra desmintió que Sierra fuera el encargado de ir siempre al colegio a buscar a su hijo, una versión que surgió porque el DT lo secuestro de la escuela: "Él no tenía autorización para buscarlo. Fue antes de la hora de salida de Felipe. La maestra le pidió que firmara el papel para sacarlo y él no lo hizo. El propio director de la escuela me dijo que no existía la firma del tipo. Fue en el horario de recreo. Los compañeros dijeron que Felipe se fue corriendo contento a buscar su mochila. Luego se fue con este loco. Quizás Sierra se comunicó con mi hijo por teléfono antes de ir a buscarlo. El celular nunca apareció."