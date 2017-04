Pueblo, calle, valentía, héroes, derecho, amor, sentimiento… ¡¡¡LIBERTAD!!! 💛💙❤ VENEZUELA tienes poder, cada una de las personas que tienen el privilegio de vivirte te luchan, te quieren, te añoran. Los que estamos lejos te extrañamos a rabiar, pero al lado izquierdo del pecho te llevamos y en las oraciones te tenemos… VENEZUELA, ¡ERES GRANDE! ¡ORGULLOSO DE SER VENEZOLANO! #quevivamivenezuelalibre #quevivamitricolor #quevivavenezuela

