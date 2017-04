"Yo le había sustituido el 4 de enero. El agente de Bale se había quejado porque Gareth quería jugar por el centro. El presidente me preguntó qué pensaba hacer y esta fue mi respuesta: 'Nada'. No podía cambiar el sistema a mitad de temporada. Desde entonces, la relación con el presidente no volvió a ser la misma", sentenció el ex entrenador del PSG y el Milan.