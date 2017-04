💛 Get well soon, @marcbartra! #🏆 #bvbasm #championsleague #ucl #bvb #dortmund #borussiadortmund #asmonaco #monaco #asm #signalidunapark #spieltag #matchday #heimspiel #homegame #💛 #⚽ #bartra #backforbartra #weigl

A post shared by Borussia Dortmund (@bvb09) on Apr 13, 2017 at 3:08am PDT