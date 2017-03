"También usaba una cinta roja en contra de la envidia y como en la Premier no te dejaban jugar con nada, aproveché el vendaje para tapar la cinta roja, y ya me quedó de amuleto y tradición", sentenció el jugador uruguayo. Además aseguró que ya es una costumbre ponérsela antes de comenzar un partido, por más que use una camiseta de manga larga.