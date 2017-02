Rad – #FKPartizan 0:1 (0:0) Protokol utakmice: Takmičenje: Super liga Srbije, 22. kolo Mesto i datum: #Beograd, 19.2.2017. Stadion: Kralj Petar I Vreme početka: 14:00h Gledalaca: 2000 Strelac: @djuka32 55′

