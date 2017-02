"Vine a disfrutar, no vine a ver a mi madre sufrir. No me siento en la disposición de aguantar insultos y críticas sin sentido solo por fallar un gol. Mi idea era entregarme al máximo, pero no pienso ni vuelvo a tolerar que se me ofenda o se me juzgue por dar el máximo", manifestó el futbolista, de 34 años, en una rueda de prensa.