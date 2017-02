"La único que me dijo que sería diferente eran los medios de comunicación. Me miró, sonrió y dijo: 'No lo entiendes ahora, pero lo harás'. Y tenía razón. Hay docenas de reporteros siguiéndote cada día. O les das contenido o lo crean, porque tienen trabajo que hacer. Tienen que escribir algo. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de historias y nos aseguramos de darles contenido. Tenemos una relación muy transparente con los medios de comunicación", contó Arthur Blank en una entrevista exclusiva con la cadena FOX.