ارتش تک نفره ..👑 ان را که حلال زادگی عادت و خوست عیب همه مردمان به چشمش نیکوست معیوب همه عیب کسان مینگرد. از کوزه همان برون تراود که دراوست .

A photo posted by 👑ارتش تک نفره👑 (@shirin_muscleking) on May 28, 2016 at 4:45am PDT