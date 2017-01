Sin embargo, el duelo continuaría en sus respectivas conferencias de prensa. "No debería hablar de este tema, yo nunca hablo de los problemas dentro de la cancha, nunca he tenido problemas con él (Pinto), pero lo que me dijo lo va a tener que demostrar. Pinto me dijo que le habíamos pagado al árbitro cubano Yadel Martínez en el partido del hexagonal del pasado 11 de noviembre que ganamos 1-0 en San Pedro Sula y eso me molestó", confesó Bolillo.