Boydaş, que juega de centrocampista, narró las "escenas de pánico" que no olvidará jamás: "Yo llevaba unos 10 minutos ahí cuando de repente escuché disparos y una de mis amigas se desmayó. Me la cargué en la espalda y empecé a correr inmediatamente. A medida que yo avanzaba, algunas personas pisoteaban a otras. No sé cómo logré huir."