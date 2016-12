El colombiano de 25 años arribó al Real Madrid en 2014 tras una brillante performance en el Mundial de Brasil, pero no supo aprovechar las oportunidades y en el ciclo de Zinedine Zidane ha perdido lugar. Tanto es así que tras no jugar ni un minuto en la final del Mundial de Clubes, el mediocampista disparó: "No puedo asegurar que siga, tengo ofertas y siete días para pensar".