— Hacen daño. Y hacen daño a la sociedad. Entonces cuando te dicen: la obra no se puede tocar, vos decís: no se puede tocar, hijo, pero hay algo que está pasando y que nos sirve para pensar lo que estamos viviendo ahora. Mirá, hace poco me tocó presentar una película que Paco Urondo había hecho. Paco Urondo una víctima de la dictadura, como guionista con otros muchachos había hecho una película que se llama Si yo… Son tres fragmentos, uno es "Si hago lo que tengo que hacer", que era casarse, si no me caso, "Si no hago lo que tengo que hacer" y la última era "Si hago lo que desearía hacer". Y ese fragmento empieza… Todos los fragmentos empiezan con una escena en un zaguán en donde él está con la noviecita apretando y que bueno, ahora se van a casar y van a tener relaciones y qué sé yo. En la última, que es "Si hago lo que desearía hacer", el chico empieza abusando de la novia, y eso está escrito por nuestros poetas rebeldes. Entonces por qué no pensamos que es más compleja la sociedad, no es "Macri gato" o "Cristina yegua", porque todos somos medio ratas. Entonces, me parece que tenemos que dar un paso más con las reflexiones sobre todo cuando yo siento la responsabilidad del discurso público. Porque ahora voy a hacer la puesta en escena de esta ópera y si no pienso eso, no estoy haciendo bien mi trabajo.